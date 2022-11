Paradela fue una de las figuras del Monstruo

Redacción – El buen atacante cubano, Luis Javier Paradela, se deshizo en elogios hacia Jeaustin Campos, a quién considera que tiene una gigante experiencia en el fútbol nacional y guiar al Saprissa a la copa número 37 de su historia.

Paradela fue fundamental en el nuevo éxito del Monstruo, gracias a su calidad y enorme confianza dada por Campos, a quién el isleño de 26 le agradece por la constancia que le dio a lo largo del Apertura 2022, que vio como los morados volvieron al trono.

Los fanáticos al Campeón Nacional están encantados con el cubano, que considera al timonel de 51 años como uno de los mejores que ha tenido en su carrera deportiva, lo cuál saca a relucir su enorme gratitud con el Rey Midas del fútbol nacional.

Este título del Saprissa se dio con un brillante rendimiento de 14 victorias en 22 juegos y se obtuvo un rendimiento del 71%, lo que saca relucir la gran labor morada.

Luis Paradela habló con AMPrensa.com y se deshizo en elogios hacia Campos, quién le pidió al isleño que hiciera todo lo que hizo en su momento con Santos de Guápiles.

«Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Inculcó la garra y la entrega siempre estar positivo, Jeaustin Campos tiene una experiencia gigante y maneja cualquier partido, eso es lo que lo hace grande. Me dijo que no me preocupara de lo que hablarán fuera y que solo me preocupara por lo que hiciera adentro de la cancha, que hiciera lo que él y el cuerpo técnico dijera. Así también me dijo que hiciera todo lo bien que hice en Santos y que seguía por ese camino podíamos triunfar», afirmó Paradela a AMPrensa.com.