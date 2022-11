Redacción – Catar debutará en una Copa del Mundo y por eso se sabe poco de la nación anfitriona de la justa universal, que tiene a un portugués nacionalizado catarí como la gran novedad de su lista de 26 jugadores para el Mundial de la FIFA.

Se trata de Pedro Miguel o mejor conocido como Ró-Ró nació en Portugal, pero representa a Catar desde el año 2016, luego de que obtuviera su nacionalidad del país de Medio Oriente, al cuál arribó desde el año 2011 para jugar con el Al Ahli.

Eso sí, desde hace seis años milita en las filas del Al Saad de la Catar Stars League. Su gran nivel como defensor central le valieron para ganarse un lugar en la convocatoria del timonel español de la Selección de Catar, Félix Sánchez.

Este lusitano es el único jugador no árabe que viste los colores de la nación que será la sede de la Copa del Mundo de la FIFA. En las últimas semanas se rumoreó que Pedro Miguel podría quedar fuera, pero finalmente fue agregado a la convocatoria.

En el currículo de Pedro Miguel destacan 78 partidos Clase A con Catar y un gol. Ahora buscará brillar con los Vinotinto, que integran el Grupo A del Mundial junto a Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Los cataríes jugarán el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA este próximo domingo 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana hora tica.

Otros jugadores a seguir de Catar son el delantero Hassan Al Haydos de 31 años y el delantero de 26 años, Almoez Ali. Los anfitriones jugarán su primer Mundial de la FIFA.

Our 🇶🇦 national team squad for the #2022WorldCup

A team to be proud of 💪 #AllForAlAnnabi 💪 #ForTheLoveOfQatar

