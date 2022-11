Blanco terminó llorando al recordar todo lo vivido este semestre

Redacción – El lateral derecho morado, Ricardo Blanco, reconoció entre lágrimas que ha sufrido mucho por el complicado semestre que vivió, en el cuál se le esfumó la posibilidad de cumplir su sueño de ir al Mundial Catar 2022 con la Selección Nacional.

Blanco fue víctimas de lesiones y momentos difíciles que pusieron a prueba al defensor, que pese a todo lo sucedido pudo festejar con el Monstruo la copa número 37, luego de que vencieran con global de 1-2 al Herediano.

Este nuevo cetro fue celebrado por Ricardo al lado de su esposa e hija, quiénes estuvieron con él en los ratos más complicados, por lo que fue un desahogo tremendo para el zaguero de 31 años, que reconoce que vivió una dura este en el Apertura 2022.

Para el futbolista que debutó en el cuadro morado en el 2009, haber quedado fuera de la Copa del Mundo de Catar fue otro golpe, debido que tenía toda la fe de asistir a una primera universal, pero Suárez lo dejó al margen de los 26 convocados.

Ricardo Blanco conversó con AMPrensa.com en La Cueva y reconoció que su sueño era asistir al Mundial de la FIFA, por eso aún mantiene al menos un 10% de chances para asistir, aunque eso sí, es consciente que tiene un 90% de chances de verlo por TV.

«Tuve una etapa difícil pero aquí estoy y no he perdido la esperanza, acá sigo luchando y el avión no ha despegado para Catar y aún tengo la esperanza, pese que ya es muy difícil. Me gusta ser amistoso y disfrutar con mi familia, son los que sufren todo lo de uno y soportan todo. He sufrido mucho, tenía el sueño de ir al Mundial de Catar 2022, estoy a punto de que eso se pierda, pero hay que seguir luchando la verdad.

Mis lágrimas representan un orgullo y por haber quedado campeón, me he llevado golpes y nunca pensé jugar una eliminatoria, tenía el sueño y tengo de ir a una Copa del Mundo, se puede decir que estoy en un 90% a 10%, pero ese 10 lo tengo encendido», afirmó Ricardo Blanco en charla con AMPrensa.com.