Redacción – El Ministerio de Comunicación quedará sin un ocupante específico durante la actual administración de Rodrigo Chaves.

Decisión anunciada por el mandatario este miércoles en el arranque de la tradicional conferencia de prensa que lleva a cabo tras las sesiones del Consejo de Gobierno.

Oportunidad que el ocupante de la silla presidencial aprovechó para dar a conocer que este puesto quedará vacío durante su periodo al frente del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que desde el pasado 2 de setiembre el mandatario decidió despedir a la que en ese entonces era la ministra de Comunicación, Patricia Navarro.

A partir de esa fecha el puesto no ha tenido un ocupante y así se mantendrá durante estancia en Casa Presidencial, esto según la decisión que Chaves anunció este miércoles.

Por su parte, el presidente de la República también le dio una bienvenida pública a la periodista Laura Brenes, quien fue anunciada días atrás como la nueva directora de comunicación de Casa Presidencial.

Figura que Chaves considera como más que suficiente para cumplir con todas las funciones comunicativas desde Zapote, por lo que no ve necesario nombrar a un nuevo ministro de Comunicación.

«De una vez aprovecho para decir que no habrá en esta administración ministro o ministra de Comunicación, como ha sido la tradición ya por muchas administraciones, ese ministerio no existe, en el sentido de tener una ley orgánica, ha sido siempre un ministerio sin cartera y he decidido que con la capacidad de doña Laura es suficiente tener una directora de comunicación», apuntó el mandatario.