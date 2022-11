Ronchetti es muy querido por los saprissistas

Redacción – El respetado ex-jugador uruguayo, Fabrizio Ronchetti, señala que los morados son muy generosos con él, a pesar de que solo ganó un título nacional con la camiseta del equipo más ganador del país, donde aún es muy recordado.

Ronchetti formó parte del título 33 del Monstruo en el Invierno 2016, en el que fue protagonista aportando goles y toda su calidad por los colores del Saprissa, que aún lo hacen vibrar y se los recuerdan en las calles de Guanacaste, donde está viviendo.

Para el charrúa que actualmente comanda el equipo Sub-20 de Liberia, el cuadro morado lo dejó marcado debido que hay morados que cuando lo reconocen en la calle le piden una foto o un autógrafo, lo cuál es muy gratificante para el ex-delantero.

En su paso por el equipo más ganador de Centroamérica, Ronchetti registró 13 goles en 37 partidos a lo largo del año (junio del 2016 a junio del 2017) que estuvo en la institución, donde también se dio el lujo de jugar Concachampions.

Fabrizio Ronchetti conversó con AMPrensa.com y deja claro que se alegró por el título 37 del Monstruo, además reconoce que los morados son muy generosos con él.

«La afición del Saprissa es demasiado generosa conmigo la verdad, me ven en la calle y aún me piden fotos, repito los morados son muy generosos conmigo, solo gané un título con Saprissa, dejé todo por esa camiseta, pero creo que son generosos con lo que yo les di y obviamente para mí es gratificante que te recuerden bien.

El título 37 de Saprissa fue gracias porque un entrenador súper inteligente estratega, que lee bien los partidos junto a sus asistentes, entonces creo que hicieron un cuerpo técnico muy bueno que fue clave para el título, obviamente me alegré por el título porque yo en Herediano no jugué, también me alegré cuando Cartaginés fue campeón, son muchos recuerdos bonitos y más en Saprissa», afirmó Fabrizio Ronchetti a AMPrensa.com.