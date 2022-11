Asistió con su pareja el cantante Rauw Alejandro

Redacción– Rosalía continúa haciendo historia. Esta vez en la 23ª edición de los Latin Grammy tras hacerse con el premio a Mejor Álbum del año con su disco ‘Motomami’ y convertirse así en la primera mujer en recibir dos veces este galardón.

En esta ocasión, Rosalía competía con Christina Aguilera, Alejando Sanz o Bad Bunny, gran ausente en la gala, entre otros.

“Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer. El que más me ha costado hacer, tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado”, dijo la cantante.

Con nueve nominaciones, Rosalía ya iba a la gala con el récord de ser la artista femenina con más candidaturas en una edición de los premios de la Academia Latina.

Además del de Mejor Álbum, con las categorías de mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico, ‘Motomami’.