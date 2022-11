Redacción – Senegal da la sorpresa al eliminar con marcador de 1-2 a Ecuador y así clasificar a los octavos de final del Mundial de Catar 2022, los cuáles también avanzó Países Bajos que hizo lo suyo contra Catar en el cierre de la fase de grupos.

En el juego más decisivo del Grupo A, Senegal salió inspirado a medir fuerzas ante Ecuador, que estaba decidido a dar la batalla en el partido en busca de la clasificación.

Los africanos mostraron mayor ímpetu en la cancha y al minuto 44, Ismaila Sarr definió de forma magistral un penal para firmar el ¡GOOOL! del 0-1 en el partido.

A nation's hopes were resting on his shoulders.

Sarr was the coolest man in Doha 🧊 pic.twitter.com/xNltCF5WAH

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022