Tema de eurobonos generó grandes roces entre los integrantes del Congreso y obligó a las partes a negociar para llegar a un acuerdo.

Redacción – Sofía Guillén acudirá la próxima semana a la Fiscalía General de la República para testificar sobre la acusación que hizo días sobre un aparente ofrecimiento de puestos políticos a cambio de que apoyara el tema de los eurobonos.

Acusación que la congresista hizo en el Plenario Legislativo sobre el diputado del partido de Gobierno, Progreso Social Democrático (PSD), Alexander Barrantes.

Legislador que se defendió ante dicho señalamiento y dijo que él no había negociado embajadas ni ningún otro puesto.

Pero todo este tema causó roces entre la fracción del Frente Amplio (FA) y la oficialista, puesto que tenían posiciones encontradas y respaldaban a sus representantes de bancada.

Sin embargo; la situación no se quedó ahí y Guillén testificará la próxima semana ante la Fiscalía, así lo reveló la propia diputada la tarde de ayer jueves en la sesión del Plenario.

«El proceso de consenso para eurobonos no ha sido sencillo, el 13 y 31 de octubre después de la ruptura, después del conflicto se presentan dos dictamines, todavía 5-4 sin lograr consenso, uno de $3.000 millones y otro de $6.000 millones, el Frente Amplio firma el de $3.000 millones por contener indicadores antifraude, aún no había consenso en ese momento, el 9 de noviembre como lo indiqué hace semanas, en ese sillón se me ofrecen embajadas a cambio de eurobonos, lo que dinamitó las posibilidades de diálogo con el Frente Amplio durante varios días, por cierto la otra semana iré a la Fiscalía a testificar al respecto, de frente y sin ningún miedo», declaró Guillén.