Suárez es consciente del ADN tico

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que Costa Rica tiene cosas interesantes en la historia de los mundiales para que no los miren como un rival fácil, ya que siempre han mostrado carácter en una justa universal.

La prensa internacional no se olvida de la gesta tica en Brasil 2014, por lo que el timonel patrio señala que ya han pasado ocho años de eso, donde han pasado un montón de jugadores y de vez en cuando salen a relucir recuerdos de esa gesta tica.

Además, Suárez saca a relucir que genéticamente los jugadores tienen genes que los hacen destacar en Copas del Mundo, debido que en Italia 1990 se avanzó a la segunda ronda, en el 2014 se llegó a cuartos de final, lo que saca a relucir el ADN ganador tico.

«Es totalmente distinto lo que se da y ya han pasado ocho años de Brasil 2014, han pasado un montón de jugadores y lo único que piensa uno es tener ciertos recuerdos es bueno, hay algo que genéticamente puede que funciona y ya hay algo metido en los genes de los costarricenses que cuando llegan a un Mundial son capaces de hacer cosas diferentes, de pronto no se cree mucho en ellas pero sin embargo las cosas funcionan bien, no lo digo solo por lo del 2014.

Si mal no recuerdo cuando Costa Rica clasificó por primera vez en Italia 1990, también se clasificó a segunda ronda, Costa Rica tiene cosas interesantes para que no lo miren como un rival fácil, me parece que eso es bueno que lo miren así también», afirmó Luis Fernando Suárez previo al juego ante Alemania.

La Tricolor buscará la hazaña ante Alemania este próximo jueves 1 de diciembre a la 1:00 de la tarde hora tica. Dicho juego paralizará al país a lo largo de 90 minutos.