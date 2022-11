Navas fue el último en integrarse al cuadro patrio

Redacción – El técnico colombiano de al Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que cuando Keylor Navas se une al cuadro patrio es el primero en la fila y es el que se siempre está listo, con el fin dar lo mejor por la camiseta roja de los ticos.

Navas podría ser el arquero titular de la Selección Nacional en el fogueo ante Irak de este próximo jueves 17 de noviembre a las 8:00 de la mañana hora tica, gracias a que el portero del PSG está con grandes deseos de proteger el arco tricolor.

Suárez resalta la enorme disposición del «Halcón», que fue el último jugador en integrarse a la nómina de la selección en el campamento que se realiza en Kuwait. La llegada del cancerbero se dio bajo una gran cantidad de fanáticos que esperaban a Keylor.

Ese ímpetu y ganas de Keylor son resaltadas por el seleccionador nacional, que deja claro que tomará la mejor decisión si le da o no minutos a Navas ante Irak.

«Keylor siempre está listo y cuando viene a la selección es el primero en la fila, es el más alegre y el que más disposición tiene, dentro de todo tomaremos la mejor decisión en conjunto básicamente, pero no creo que haya problema, siempre está y cuando viene Keylor Navas a la selección, lo único que quiere es jugar y si él lo quiere hacer, aunque este cansado que no lo está y se encuentra bastante bien, no creo que haya problema», afirmó Luis Fernando Suárez.

La Selección Nacional dejará Kuwait este 16 de noviembre para trasladarse en autobus hasta la ciudad de Basra en suelo iraquí, donde se realizará el fogueo en el Estadio Basra Sports con capacidad para 65 mil aficionados.