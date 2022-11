Venegas tiene 29 partidos sin anotar con la Tricolor

Redacción – El entrenador colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, se deshizo en elogios hacia Johan Venegas, de quién resalta su gran carácter, por eso no le preocupa la gran cantidad de críticas que recibe el el delantero.

Venegas fue abucheado por el público tico en el partido amistoso ante Nigeria, en el cuál el «Cachetón» ingresó al minuto 76 con un monumental silbatina de parte de los ticos, que abarrotaron las gradas del Estadio Nacional.

Las críticas e insultos al delantero de 33 años empeoraron al minuto 79, luego de que Brandon Aguilera le sirviera un magnífico pase a Johan, que quedó solo frente al marco nigeriano y con una pésima definición mandó el balón por fuera.

Se la comió Venegas pic.twitter.com/qshhoTMurP — TD Más (@tdmas_cr) November 10, 2022

Ese fallo hizo que Venegas viviera un verdadero infierno en el tramo final del duelo, donde los ticos aprovecharon para silbarlo cada vez que tocaba balón, lo cuál saca a relucir la molestia de muchos fanáticos con el atacante, que tiene la confianza de Suárez.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y resaltó el enorme carácter de Johan Venegas ante la difícil situación que vive con la Selección Nacional.

«Esa es la situación en la cuál y sobre todo cuando uno tiene carácter debe enfrentar de la mejor manera y Johan tiene ese carácter, así que no me preocupa ese tema, me preocuparía más si fuera un chico que de pronto viene empezado, sigo teniendo mucha confianza en Venegas», afirmó Luis Fernando Suárez.

La última anotación de Venegas con La Sele fue el 15 de noviembre del 2019, por lo que el ariete cumplirá tres años sin festejar con la roja de los ticos. Es por ello, que el artillero buscará afinar su puntería y romper su sequía en Catar 2022.