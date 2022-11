Suárez se mostró bastante molesto tras el resultado

Redacción- El técnico de la Sele, Luis Fernando Suárez se mostró bastante molesto y decepcionado del resultado, ya que dijo que venían con otras expectativas, además de que es difícil explicar la derrota.

Suárez comentó que venían con otras expectativas, ya que querían destacar y con la ilusión de ser campeones del mundo, sin embargo la goleada ante España complica la clasificación a la siguiente ronda.

Además, añadió que nunca tuvieron la pelota y eso les paso factura en el juego, ya que los españoles tuvieron un total de mil pases y eso evidenció lo superior que fue España.

«Es difícil explicar la derrota, veníamos con otras expectativas, no tuvimos la pelota, además no tuvimos ninguna situación en la que pudiéramos hacer tres o cuatro pases y es muy complicado así. Yo creo que los más importante es que no tuvimos la pelota ya que nos picaba el balón», afirmó Luis Fernando Suárez.

Seguidamente, el timonel colombiano resaltó que no lograron hacer tres o cuatro pases seguidos y eso afecto al funcionamiento del equipo a lo largo del transcurso del compromiso.

Por otra parte, el timonel patrio recalcó que el balón les picaba en los pies, ya que no lograron controlar ni hilar pases seguidos para poder tener alguna chance o remate a marco.