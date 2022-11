Redacción – ¿Sueña Costa Rica? Japón sufre derrota de 1-2 ante Canadá en partido amistoso realizado en Estadio Al-Maktoum de Emiratos Árabes.

Los japonenses iniciaron el partido con el pie derecho, gracias a un gol obra de Yuki Soma al minuto 8, que venció a Milán Borjan con una gran definición.

Esa anotación le tocó el orgullo a los norteamericanos, que encontraron el 1-1 con un tanto obra de Steven Victoria, que definió de forma magistral para celebrar al frente de Shūichi Gonda, quién observó al canadiense celebrar con todo.

GOAL 🇯🇵

Yuki Soma gives Japan an early lead over the #CanMNT, catching Milan Borjan with a great clipped shot in the 8th minute

🔴 https://t.co/7JFAUhxUCE pic.twitter.com/uDh9yw88C1

— OneSoccer (@onesoccer) November 17, 2022