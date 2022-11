Yeltsin está a las puertas de su tercer Mundial al hilo

Redacción – Pese a tener al Mundial de Catar a menos de 20 días, Yeltsin Tejeda afirma que la identidad del Herediano no le permite cuidarse para evitar una lesión que lo pueda sacar de la cita universal, por lo que deja claro que no tomará ninguna medida.

Tejeda jugará su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva, lo cuál habla de su gran valía en la Selección Nacional. Pero eso no hará que el futbolista de 30 años no deje la vida en la cancha para ver al equipo que nació grande campeón.

Para el número 10 florense, en el Team le han enseñado a entregarse al máximo siempre y sobre todo ser profesional en pro de la grandeza de la institución rojiamarilla, que está perdiendo 2-0, por eso deberán arriesgar si quieren ser campeones.

Yeltsin Tejeda habló en conferencia de prensa y afirma que ninguno de sus otros compañeros seleccionados al Mundial de Catar se cuidarán en la vuelta de la Gran Final ante el Deportivo Saprissa en el Estadio Colleya Fonseca de Guadalupe.

«La identidad de Herediano no nos deja, yo en la cancha no me puedo cuidar. Es una final y antes de cualquier cosa es la final, a mí me pueden decir quién sea que tenga cuidado, que yo estoy seguro que cada vez que entre a la cancha no me puedo cuidar, debo ir al 100% y me han enseñado eso aquí y creo que es ser profesional, nosotros hemos entrenado toda la semana y en cualquier momento nos puede pasar algo, estoy seguro que ninguno de mis compañeros y yo no nos vamos a reservar nada para mañana, lo daremos todo para que el Herediano sea campeón y buscar el título desde el primer momento, esa es mi forma de pensar», afirmó Yeltsin Tejeda.

La ilusión del referente del Team es ganar su tercer título nacional con los florenses, que jugarán a estadio lleno en busca de la hombrada ante el Monstruo.