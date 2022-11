Redacción- Siete muertos y varios heridos dejó un tiroteo al interior de un supermercado Walmart en Chesapeake, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Según información preliminar entregada por la policía local, el autor del tiroteo se suicidó.

Asimismo, a eso de las 10:22 p.m del martes la policía recibió un llamado alertando de disparos al interior del establecimiento comercial, en momentos en que este aún estaba abierto al público.

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives.

— L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022