Torres espera que La Sele brille en Catar 2022

Redacción – Aunque es argentino de nacimiento, Mariano Torres reconoce que está muy agradecido con Costa Rica y por eso reconoce que le tiene que hacer mucha fuerza a La Sele para que le vaya bien en el Mundial de Catar 2022.

Torres estará a la expectativa de lo que haga la Tricolor en la cita universal en el Grupo E ante España, Japón y Alemania, un grupo donde el cuadro patrio buscará darse a respetar y así romper todos los pronósticos en el mundo.

Para el volante sudamericano de 35 años, ya tener más de cinco años viviendo en suelo tico hace el ídolo morado le guarde respeto a La Sele y por eso le desea lo mejor en la Copa del Mundo, donde los jugadores aspiran a lo más alto.

Mariano Torres no tuvo reparo en aceptar que desea que Costa Rica llegue lo más lejos que se proponga en la justa universal para así poder dar la campanada dándole alegrías a la afición costarricense, que espera un gran papel de los seleccionados.

«Argentina la veo bastante bien, muy fuerte y han logrado un grupo muy convencido, pero ahora me toca estar acá en Costa Rica y que nos vaya bien en Catar. La verdad que soy muy agradecido a este país, ya tengo seis años y medio, me parece que tengo que hacer mucha fuerza para que a Costa Rica le vaya bien en el Mundial de Catar 2022, me debo a Saprissa y este país que siempre me ha tratado de la mejor manera, más allá de que soy argentino y que quiero a la selección de mi país le vaya bien, ojalá que Costa Rica llegue lo más lejos que se proponga», afirmó Mariano Torres.