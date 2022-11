Redacción. Las noticias ocurren en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Por ello, se necesita que un periodista sea versátil, un todo terreno. Y es ahí donde El Puma, José Luis Rodríguez, cumple a cabalidad con esa tarea.

Pero no hablamos de El Puma venezolano, sino de uno que nació en Santa Rosa de Turrialba el 4 de marzo de 1974, en una familia humilde y trabajadora que salió adelante gracias al arduo trabajo de un padre que trabajaba como camionero y de una madre que durante más de 20 años atendió una pulpería.

José Luis Rodríguez Céspedes es una de las caras del noticiario de Trivisión, canal 36, un nuevo noticiario que se abre camino en medio de los ya tradicionales canales.

“Me encanta lo que hago. Ha sido un excelente experiencia la que estoy viviendo porque cuando ejercí como periodista lo hice en Deportes, pero ahora hago de todo. Un día puedo estar en Casa Presidencial, luego cubriendo un suceso y en la noche en un estadio de futbol”, explica El Puma.

Por ese motivo es que podemos decir que Rodríguez es un 4×4 del periodismo nacional y que gracias a su don de gente, puede acomodarse en cualquier escenario noticioso.

El Puma no es nuevo en el periodismo, pues suma casi 30 años de experiencia en medios de comunicación.

Inició su carrera profesional gracias a una pasantía que un profesor universitario le consiguió en La República. Luego pasó a la desaparecida Prensa Libre y de ahí a La Nación, donde pasó más de 20 años.

También tuvo un paso por Noticias Repretel y otros programas de televisión. Siempre estuvo ligado al periodismo deportivo y al mundo de los motores; sin embargo, en el 2016 decidió renunciar.

A partir de ese momento se convirtió en el encargado de la imagen y comunicación de Ponderosa Adverture Park, del empresario David Patey, con quien se ha mantenido ligado hasta la actualidad.

Patey es el propietario de canal 36 y desde que compró el medio de comunicación pensó en crear un noticiario a nivel nacional. Ahora que el proyecto está en marcha, El Puma es uno de sus pupilos.

“Salí de Turrialba en 1990 para estudiar periodismo. Así conocí a varios de los periodistas que leía en los periódicos que mi mamá vendía en la pulpería. Todo ha sido una gran experiencia que me ha dado mucho. No se me olvida que la primera vez que me monté en un avión fue en 1994, cuando fui a cubrir los Juegos Centroamericanos”, relató Rodríguez.

José Luis Rodríguez se incorporó al noticiario de Trivisión en agosto anterior a petición de Patey. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores periodistas de la televisión nacional.

El noticiero de Trivisión es dirigido por el experimentado periodista Jerry Alfaro. Actualmente, hay una edición exclusiva para Guanacaste y la nueva para todo el país.

Para ello, el canal abrió una nueva oficina en Sabana Oeste.