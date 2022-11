Suárez confía en capacidad de la selección tica

Redacción – El entrenador colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, le sube el tono a su discurso al señala que solo se renace si está muerto, lo cuál Costa Rica aún no lo está por lo que buscarán sacar la faena ante Japón cueste lo que cueste.

Suárez mandó un contundente mensaje para sus detractores, que lo han crucificado en las redes sociales tras la humillación tica con cifras de 7-0 ante España. Pero aún así, en el cuadro patrio mantienen la fe de sacar la faena ante los samuráis azules.

Desde la óptica del DT cafetero, los jugadores de la Tricolor deben esperar la mejor versión de Japón, en un juego que podría despedir a Costa Rica de Catar 2022, pero en la selección tienen la mentalidad de ganar para mantener la ilusión de clasificar.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que todavía no están muertos, por lo que buscarán dejarse la victoria para así seguir en la pelea para clasificar.

«Uno renace si se murió y no estamos muertos, yo espero que los jugadores de Costa Rica no vean eso como lo más importante que Japón se distraiga por haberle ganado a Alemania, yo espero el mejor Japón para no tener ninguna excusa», afirmó Luis Fernando Suárez previo al crucial juego ante los asiáticos.

El juego de la Tricolor ante los japoneses será este domingo 27 de noviembre a las 4:00 de la madrugada hora tica en el Estadio Ahmed bin Ali.