Redacción- A raíz de que unos datos del Área de Estadísticas en Salud arrojaron que, en el 2021 se registraron 4 969 965 de atenciones en estos servicios de emergencias, la CCSS insta a la población a hacer un uso correcto de urgencias y emergencias.

Según los datos, del total de casos atendidos en los servicios de Urgencias y Emergencias de la Caja durante 2021, el 49% eran urgencias, mientras que el 51% de los casos no eran urgentes.

Por otro lado, las estadísticas confirmaron que los que más consultan son mujeres y hombres en el rango de edad de 20 a 44 años.

“Las atenciones no urgentes más comunes son: dolores abdominales leves, diarreas, migrañas, brotes en la piel, valoración de exámenes de laboratorio, raspones, personas que extraviaron sus recetas o que buscan adelantar alguna atención. La principal función de los servicios de Emergencias es atender a los pacientes que tienen su vida en riesgo, se trata de personas que llegan con un infarto, con pérdida abundante de sangre, dificultad para respirar, huesos rotos, heridas por arma blanca o de fuego, traumas por accidentes de tránsito por mencionar algunos”, afirmó el doctor Donald Corella Elizondo, jefe del servicio de Emergencias del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y coordinador de la comisión institucional para el análisis de estos servicios.

¿ Cómo hacer un uso correcto de los servicios?

“A los servicios de Urgencias deben asistir las personas que se enferman de formarepentina, y su vida no está en riesgo, como los que presentan diarrea, dolores de cabeza, gripe común, fracturas. No obstante, cuando el problema de salud no es de reciente aparición, ni tampoco grave; o bien, es porque la persona perdió la receta médica o necesita una cita de control debe acudir a la sede de ebáis o centro de salud al que está adscrito”, detalló el especialista.