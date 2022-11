Suárez se la cree de cara al debut de La Sele

Redacción – El entrenador de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que él es mejor entrenador español Luis Enrique y por eso considera que es el segundo, ya que el primero es él como seleccionador de Costa Rica.

Luis Enrique generó gran polémica luego de que equivocara sobre la ubicación geográfica de La Sele, la cuál dijo que era de Sudámerica cuando realmente es de América Central, lo que generó que el timonel ibérico se disculpara con los ticos.

Además, el ibérico dijo que Costa Rica tenía un entrenador muy capacitado, es por ello que Suárez señaló que su colega no es el mejor y por eso el colombiano se la cree al decir que él es superior al capitán del barco de la Roja española.

Luis Fernando Suárez brindó una entrevista a Caracol Radio de Colombia y dijo que él es mejor que Luis Enrique, por eso se la cree en busca de inyectar de inspiración a los jugadores de La Sele que palpitan el debut ante España

«Él no es el mejor, es el segundo porque yo soy el mejor y en ese sentido creo que uno debe creérsela y si yo voy a pensar que no sé nada, de que los entrenamientos míos no sirven, por eso yo valoro mucho lo que él dijo y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado, el mejor soy yo», afirmó Suárez a Caracol Radio.