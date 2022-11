Torres se mostró decepcionado por jugar con la Sele

Redacción- El talentoso mediocampista, Mariano Torres dijo que le hubiera gustado el poder representar a la Sele dentro del terreno de juego, sin embargo en la Federación nunca lo han contactado para ello.

Torres comentó que para él era una ilusión muy grande, el haberse puesto la camiseta de la Tricolor, pero nunca lo han ayudado en la Federación, ya que los que le han brindado algún tipo de ayuda son las mismas personas del Saprissa.

Incluso, en reiteradas ocasiones ha dicho que tiene un gran cariño a Costa Rica, gracias a que ya tiene seis años en suelo tico y no dos meses, por lo que su afecto por el país del «Pura Vida» es enorme, lo cuál hace que no cierre la puerta por completo.

«A mi me hubiese encantado defender a esta país dentro de una cancha, era una ilusión muy grande pero ya lo he dicho los que me han querido ayudar son gente del club, porque en la federación nunca me han ayudado y nunca se han preocupado por eso ya que para mi era una gran ilusión pero para ellos no tanto», afirmó Mariano Torres.

Mariano Torres: “Me hubiese encantado defender a este país, era una ilusión muy grande, pero en Federación nunca me han ayudado” 🇦🇷🟣❌🇨🇷 pic.twitter.com/xYD8RgLRVG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 19, 2022

Además, Mariano dejó en claro que él siempre ha tenido la ilusión y las ganas de poder defender y representar a Costa Rica, pero a día de hoy la opción se ve muy lejana debido al poco interés de la Federación en la naturalización del mediocampista tibaseño.

A pesar de las ganas que tiene el 20 morado en ponerse la camiseta de la Sele, como lo han hecho «El Mambo» Núñez, Pablo Gabas y Alexander Guimarães en años atrás, parece poco probable verle con la casaca patria.