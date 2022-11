Waston se mostró triste por el resultado

Redacción- El experimentado defensor, Kendall Waston se mostró muy triste y avergonzado por el resultado tan humillante ante España, además le mando un mensaje a todos los aficionados donde dijo que darán lo mejor ante Japón.

Waston dijo que estaban sumamente dolidos por el abultado marcador, ya que no eran las expectativas ni las ilusiones de la Sele en Catar 2022.

Lea también: Suárez: «Es difícil explicar la derrota, veníamos con otras expectativas»

Además, el gigante recalcó que nunca se encontraron en el juego, además de la falta de intensidad y ganas de jugar ante un rival bastante calificado como España.

«Nosotros estamos sumamente dolidos con este marcador tan grande, no eran ni nuestras expectativas ni ilusiones ya que no nos encontramos en el juego; a nuestro pueblo decirle que lo sentimos y vamos a dar lo mejor de nosotros ante Japón. A veces cuando no se encuentra uno hay que sacar otras cosas, no creo que sea imposible el levantarnos en tres días», afirmó Kendall Waston.

Seguidamente, Kendall resaltó que ante Japón irán a buscar ganar y dar lo mejor en el próximo juego, ya que todavía creen en poder pasar a la siguiente ronda.

Por otra parte, Waston comentó que tendrán que poner otras cosas ante los japoneses, ya que cuando los jugadores no se encuentran deben salir esas actitudes para poder salir a flote.