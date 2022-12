Saborío marcó 165 goles en primera división

Redacción – El respectado ex-jugador nacional, Álvaro Saborío, fue ovacionado en el Estadio Alejandro Morera Soto y por eso reconoce que se siente un ídolo liguista, así como un referente tico, gracias a su enorme recorrido en el fútbol costarricense.

Saborío estuvo presente en la despedida de Bryan Ruiz en La Catedral, que se vistió de gala para ver el «AD10S» del Capi, que le puso fin a 19 años de carrera.

En medio de toda esa fiesta rojinegra, Álvaro fue aplaudido y elogiado por los manudos, que no dejaron de corear el clásico «Sabo, Sabo», lo cuál demuestra la enorme huella que dejó el «Chompipe», que solo estuvo seis meses como erizo pero eso le bastó.

Durante su etapa como rojinegra, Saborío ayudó al León a ganar la copa número 30 luciéndose con 21 partidos y marcando ocho goles. Esos números hablan bien del ex-atacante que se retiró hace pocos meses tras marcar 165 goles en primera división.

Álvaro Saborío reconoce que se siente como un referente nacional por todo lo hecho como jugador y es por ello, que reconoce que disfrutó de ese cariño que le dieron los liguistas, que le guardan un enorme cariño al oriundo de San Carlos.

«Me siento respaldado también como un referente nacional, traté de hacer mi carrera de la mejor manera, ahora siento el cariño del liguismo y estoy muy agradecido por eso, pero si me siento un ídolo liguista y nacional también, agradecerle a Bryan Ruiz por la invitación y después recibir ese cariño de la afición fue importante, aquí lo principal es que Bryan disfrutara y me hizo parte de esto, yo también disfruté de ese cariño», afirmó Álvaro Saborío tras la despedida de Bryan Ruiz.

Álvaro Saborío: “Me siento un ídolo liguista y nacional también” 👏🏼🔴⚫️🦁 pic.twitter.com/nFwZstDkiG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 18, 2022

Pese a tener 40 años, Saborío mantiene una condición física envidiable, lo cuál habla de lo mucho que se cuidó el recordado atacante durante sus días como jugador.