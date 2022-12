Polaco es uno de los referís más respetado de la UEFA

Redacción – Tras una revisión exhaustiva, Pierluigui Collina, encargado de referato de la FIFA en unión con equipo de trabajo eligió a Szymon Marciniak, árbitro nacido en Polonia que será el encargado de pitar la final del Mundial de Catar 2022.

Szymon Marciniak tiene 41 años y será el primer referí polaco en liderar una final de una Copa del Mundo, lo cuál habla bien de su trabajo en suelo catarí.

Durante el Mundial comandó los juegos entre Francia vs Dinamarca en fase de grupos (2-1) y Argentina vs Australia en los octavos de final (2-1). En dichos juegos mostró cinco amarillas, señaló 18 faltas y no expulsó a ningún futbolista.

Marciniak hizo su debut en la máxima división polaca en 2009 y dos años más tarde recibió el gafete FIFA. Desde ahí se ha dado el lujo de pitar partidos de la UEFA Champions League, Europa League, Liga Juvenil de la UEFA y otras competencias.

Además, estuvo en la Eurocopa 2016 y Copa del Mundo de Rusia 2018, donde comandó dos partidos cumpliendo un trabajo de punto fino imponiendo personalidad.