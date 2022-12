Futbolistas son grandes amigos fuera de los terrenos de juego

Redacción- El volante Celso Borges asegura que va a extrañar tener a Bryan Ruiz como capitán tanto en Alajuelense como La Sele.

El volante de Alajuelense dio a conocer su sentir tras haber jugado la última copa del mundo al lado de Bryan Ruiz.

Ambos futbolistas compartieron muchos años juntos dentro de los terrenos de juego siendo una de las duplas más constantes en la media cancha.

Además fuera de las canchas se convirtieron en amigos bastante cercanos, por lo que el punto final de la carrera de Ruiz es un cumulo de emociones para Borges.

«Es difícil de expresar duele un capitán como Bryan no tendremos, no habrá otro como Bryan, no habrá otro así. Nos ponemos nostálgicos, es difícil de expresar, duele, toda mi carrera en selección ha sido junto a Bryan. Empezar sin él ahora será muy diferente, será muy distinto», dijo Celso Borges a Columbia Deportiva.

Bryan Ruiz tiene 37 años de edad y el próximo sábado 17 de diciembre tendrá oficialmente su partido de despedida, en el Morera Soto ante el FC Twente, equipo donde escribió una gran historia como legionario.