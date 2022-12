La presentadora le abrió su corazón a sus seguidores

Redacción– Con una publicación muy emotiva, Glenda Peraza recordó sus tiempos de niñez y todo lo que ha pasado para llegar a ser la mujer que es hoy día.

La presentadora abrió su corazón y contó que solo cuenta con un título, y es el de sus estudios escolares, sin embargo, aseguró que la universidad de la vida le ha enseñado más.

«Graduada de sexto, de hecho el único título que tengo, por mil circunstancias de la vida, soy amateur en todo lo que he hecho en mi vida, hasta el día de hoy Les juro que la Universidad de la vida me ha enseñado una “maestría” que me ha hecho llegar hasta donde estoy», agregó.

Glenda es reconocida por su autenticidad, y con esta publicación dejó más que en claro que lo sacó de su mamá.

«Éramos de muy bajos recuerdos y ella se hacía su propia ropa como también su propio look, con lo que tuviera y llego así a mi graduación y yo sentía tanta vergüenza», dijo sobre su madre.

La presentadora dio un mensaje de apoyo a sus seguidores, impulsándoles a seguir adelante, y nunca juzgar un libro por su portada.