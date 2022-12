Redacción – ¡De los mejores del mundo! Emiliano «Dibu» Martínez se dejó el guante de oro del Mundial de Catar 2022, gracias a fantástico nivel bajo los tres palos de la Selección de Argentina que se llenó de gloria tras 36 años de espera.

Martínez fue fundamental para la Albiceleste, que se llenó de gloria en la Copa del Mundo al vencer en penales a Francia tras un 3-3 en 120 minutos.

Lionel Scaloni le dio confianza a Martínez, que fue el dueño del arco de la Argentina a lo largo de los siete partidos en la ruta al título universal.

There when it matters most 🇦🇷

Emi Martinez takes the @adidas Golden Glove Award! 🧤#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022