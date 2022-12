Al parecer le negaron entrar al salón porque la acompañada su hija de 10 años de edad.

Redacción – Sandra Ugalde, quien es una madre no vidente, se quedó por fuera de la graduación de sexto grado de su hijo identificado como Carlos Luis en la Escuela Arturo Torres. Ugalde ubicada en Esparza, Puntarenas.

Caso denunciado en redes sociales y que se habría presentado ayer jueves, debido a que justo en estos días muchos centros educativos han estado con las ceremonias de graduación.

Acto que al parecer esta madre no pudo vivir de cerca, puesto que las autoridades de la escuela le abrían negado el acceso a la graduación de su hijo.

En apariencia la decisión del centro educativo se debe a que en la invitación para los asistentes se especificaba que no se iban a aceptar niños.

Pero en el caso de Ugalde ella decidió llevar a su hija de 10 años con el fin de que le narrara lo que pasaba en la graduación, así como que se encargara de tomar las fotografías.

Sin embargo; la escuela decidió no hacer la excepción con esta madre no vidente y le negaron entrar al salón donde se llevó a cabo la graduación del niño.

Este caso ya se ha comenzado a viralizar en redes sociales debido a que la madre se mostró muy afectada por quedarse fuera del esperado evento.

«Si a usted le dan dos entradas y dice ‘no traer niños’, yo aludo que son niños chiquitos y que son para las dos personas que están en la casa, en ese caso yo y mi hija, pero cuando llego a la escuela me dicen que no puedo ingresar, les expliqué que tenía mis entradas y que la niña es mi guía, y que me va a ayudar a explicarme y a tomar fotos».

«Me dijeron que dejara a mi hija en la biblioteca y que fuera sola, que una maestra me podía llevar y sentar en el salón, pero jamás, yo necesitaba quien me ayudara a tomar las fotos y a contarme lo que estaba pasando», contó Ugalde.