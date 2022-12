Redacción – Su nombre es Dominik Livaković y su fantástico nivel bajo palos, se ha convertido en la muralla croata que se pelearán los grandes clubes de Europa, gracias a que es considerado como el mejor portero del Mundial de Catar 2022.

Livaković tiene 27 años y es ficha del Dinamo de Zagreb de su país, donde demostró las condiciones que le valieron para convencer a Zlatko Dalić, entrenador de los ajedrezados que le dio confianza al arquero de ver acción en la Copa del Mundo.

Medios internacionales apuntan que equipos como FC Barcelona, Manchester United, Arsenal FC, AC Milán, SS Napoli y Borussia Dortmund tendrían en sus planes al arquero.

What kind of a statue would you prefer, Dominik Livaković? 🤔 #CROBRA #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/XlOpH0Nc69

— HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022