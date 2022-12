El nuevo «Pase Estelar» a tan solo ₡5750 del Parque de Diversiones

El pase es pensado para todos aquellos que no pueden disfrutar del lugar en horarios comunes por su trabajo

Redacción– Con su 41 aniversario, el Parque de Diversiones quiso sorprender a sus visitantes informando que tendrán un Pase Estelar a tan solo ₡5750 colones.

El pase estará disponible del 18 de diciembre al 8 de enero del 2023, ya que a partir del 18 comienzan las actividades navideñas en el Parque.

Este pase surgió con la idea de que las personas que no pueden ir en horarios comunes, disfrutar del Parque de atracciones, lo puedan hacer con en esta oportunidad y aun menor precio, ya que los horarios serán de 5pm a 8pm, sin embargo, la cantidad de pases será limitada.

Las actividades navideñas darán inicio este 18 de diciembre a mediodía y podrán disfrutar de la iluminación del parque, diferentes actividades, presentaciones artísticas de la Orquesta Sinfónica Infantil.

Además, el Parque Diversiones anunció que tendrá horario especial en diciembre:

• viernes 2 al lunes 5 de diciembre y del viernes 9 al sábado 17 de diciembre: de 9 a.m. a 5 p.m.

• domingo 18 de diciembre al domingo 8 de enero de 2023: de 11 a.m. a 8 p.m.

• Excepciones: los sábados 24 y 31 de diciembre tendrán un horario de 9 a.m. y 5 p.m.