Vivas asume con gran ilusión su nuevo puesto en la Fedefútbol

Redacción – El veterano entrenador argentino, Claudio Vivas, fue oficializado como nuevo director de selecciones nacionales y deja claro que espera construir algo muy bueno en Costa Rica, país al que siempre le ha interesado sus jugadores y el fútbol tico.

Con 54 años, Vivas llega con una amplia hoja de vida, en donde destaca su presencia en el cuerpo técnico de la Selección de Argentina entre 1998 y 2004, fungiendo como asistente de Marcelo Bielsa. Donde consiguieron medalla de oro en los JJ.OO. Atenas 2004.

Pero además maneja amplia experiencia en temas de selecciones y ligas menores, dentro de sus atestados llama la atención su trabajo como asistente técnico de Bielsa en Newells Old Boys, Atlas de Guadalajara, Vélez Sarsfield y Athletic de Bilbao de España.

Su debut como director técnico fue en el 2009 con Argentinos Juniors, pero también tuvo su oportunidad en Sporting Cristal de Perú, así como en el Cusco FC del mismo país, además en Banfield de Argentina, Club Bolívar de Bolivia y la Selección Sub 20 de Chile.

Ese currículo habla bien del nuevo director de selecciones nacionales, que deja claro que su misión es desarrollar todas las ideas que tiene y así construir un proceso más fuerte que ayude a Costa Rica a tener grandes resultados deportivos.

«Contento de poder tener esta gran chance, he podido recibir a las diferentes selecciones en Argentina cuando me tocó trabajar en Banfield y Boca Juniors, siempre me ha interesado el fútbol de Costa Rica, siempre me interesó el jugador en sí, llegó con las mejores expectativas y poder empezar, poder desarrollar todas las ideas que tengo y esperamos construir algo muy bueno a mediano y largo plazo», afirmó Claudio Vivas.

Vivas se incorporará a las labores durante la primera semana de enero y su primera misión será trabajar con el cuerpo técnico de la Selección Sub-17, que se prepara para el Premundial de la CONCACAF a disputarse en Guatemala durante febrero.