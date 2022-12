Zúñiga es consciente de la responsabilidad que tiene

Redacción – Alajuelense sorprendió con la incorporación de Suhander Zúñiga a su primer equipo, por eso el lateral izquierdo se compromete a dar su mejor versión de la cancha con el fin de enamorar a los liguistas con un gran rendimiento.

A sus 25 años, Suhander llega al León prestado por período de un año de parte de San Carlos, que también llegó a un acuerdo con los erizos por Juan Luis Pérez y Carlos Martínez, por lo que los manudos le quitaron a los norteños piezas claves en su nómina.

Pero la incorporación de Zúñiga ha dado mucho de que hablar, ya que su pasado por Saprissa y Herediano ha hecho que muchos fanáticos al cuadro rojinegro no vean su llegada con buenos ojos, pero aún así, esperan que demuestre amor por los colores.

La ilusión de Suhander Zúñiga es total y por eso reconoce que tendrá el corazón en la mano para dejar la vida por el León durante el tiempo que este en la institución.

«Muy ilusionado y creo que es una gran oportunidad, honestamente me siento muy preparado y contento, con mucho entusiasmo por este nuevo reto, no lo pensé dos veces y acepté, gracias a Dios se dieron las cosas y con mucha ilusión más que todo. Esperen la mejor versión de mí y con el corazón en la mano dejaré todo en la cancha, no los voy a desilusionar», afirmó Suhander Zúñiga.

Alajuelense enviaría al hondureño Bryan Samir Félix y al arquero Bayron Mora a San Carlos en condición de préstamo, esto como moneda de pago por las incorporaciones que han realizado en los últimos días con los Toros del Norte.