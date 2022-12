El Bicho entró hasta el minuto 73 al partido

Redacción – El polémico periodista mexicano, David Faitelson, afirma que humillaron a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos como lo es Cristiano Ronaldo, que fue relegado a la banca en el juego de Portugal ante Suiza en los octavos del Mundial.

Fernando Santos, timonel portugués relegó al astro lusitano a la banca en el duelo ante los suizos, debido a su mala actitud por salir de cambio ante Corea del Sur.

Esa situación hizo que el estratega de Portugal no titubeara y sin ningún temor prefirió darle minutos a Gonzalo Ramos, delantero de 21 años por encima de CR7, que fue ovacionado por los aficionados que colmaron las gradas del Estadio Lusail.

Cristiano y su incapacidad para “preparar” los finales…

El de él, con la selección de Portugal, está muy cerca… pic.twitter.com/wq1Dwqav0B — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 7, 2022

La jugada le salió perfecta a Santos, debido que Ramos se destapó con un triplete en la victoria de 6-1 de Portugal ante Suiza, duelo donde el «Bicho» entró hasta el 73. Esa situación generó que Faitelson aplaude ver como al timonel no le tembló la mano.

Además, el azteca cree que el entrenador de Portugal ha dado una lección de disciplina y también considera que todo le salió correctamente. David Faitelson fue más allá y cree que CR7 no sabe preparar los finales en clubes y tampoco a nivel de selección.

«Hay otro mensaje que debemos apreciar, en la vida hay que preparar las salidas y los finales, Cristiano Ronaldo no sabe preparar esos finales, no lo hizo en el Real Madrid, Juventus, Manchester United, tampoco lo está haciendo con la Selección de Portugal, en la vida hay que saber cuándo hacerte a un lado, porque si no va ocurrir que te humillen como humillaron a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos«, afirmó Faitelson.