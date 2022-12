Guzmán salió molesto por el revés morado

Redacción – El aguerrido volante morado, David Guzmán, dice que en el Deportivo Saprissa están enojados por perder ante Cartaginés en el Torneo de Copa y por eso buscarán remontar el 0-2 sufrido en el primer round de la eliminatoria.

Guzmán fue autocrítico por el revés sufrido por el Monstruo, que se vio superado por un efectivo cuadro brumoso, que con goles de Kevin Espinoza y José Luis Quirós le dio una bofetada a los comandados por Jeaustin Campos, quién criticó la falta de actitud de sus jugadores.

Desde la óptica del mediocampista de 32 años, el planteamiento realizado le dio buenos frutos a los blanquiazules y por eso ganaron en Tibás, pero los morados ahora tienen la misión de dejarse la clasificación a la final, por eso buscarán la misma en la visita al Estadio Fello Meza.

David Guzmán afirma que en Saprissa están enojados por la derrota, debido que venían haciendo buenos partidos en el torneo copero y por ello, buscarán la hombrada en la serie.

«El planteamiento le funcionó a Cartaginés, nosotros actitud tuvimos y que pecamos en ciertos errores sí, que no concretamos la opciones también, no queríamos perder y queríamos seguir por la senda que veníamos, tenemos que levantar cabeza. Lo que yo comparto es que estamos enojados, no nos gustó perder y veníamos con buenos partidos, ahora debemos analizar y prepararnos para lo que viene el fin de semana», afirmó David Guzmán.