En estas épocas festivas las reservas tienden a disminuir.

Redacción– El hospital Maximiliano Peralta Jiménez hace un llamado urgente a la población de Cartago para que se acerquen a donar sangre.

El doctor Guillermo Mendieta Ramírez, director del centro hospitalario, explicó que durante esta época de Navidad y fin de año la donación de sangre disminuye y aumenta la demanda, por lo que es necesario tener reservas.

“El hospital Max Peralta de Cartago le solicita a toda la población cartaginesa, y al pueblo en general, acercarse a los diferentes laboratorios clínicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en especial a nuestro hospital, para donar sangre. Necesitamos particularmente sangre O+ pero también de cualquier otro tipo será bien recibida ya que nos encontramos en fechas festivas y es muy importante la donación de sangre en estos momentos”, afirmó el doctor Mendieta Ramírez.

Los requisitos para donar son:

Tener entre 18 y 65 años.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 52 kilos y estatura igual o superior a 150 cm.

Portar su cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

Estar bien hidratado.

No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o piercing en los últimos seis meses.

Si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

El horario de atención para estas fechas será:

Miércoles 21 al sábado 24 de diciembre: 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lunes 26 al sábado 31 de diciembre: 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

El banco de sangre se encuentra ubicado en el laboratorio clínico del hospital y no es necesario sacar cita. Para más información pueden llamar al 2550-1830.