Barton pitará su cuarto juego en Catar 2022

Redacción – En el Mundial de Catar 2022 ha dado de que hablar la gran labor de Iván Barton, árbitro central de El Salvador que resalta en la Copa del Mundo y que se alista para dirigir en los cuartos de final de la cita universal.

Barton tiene como asistente uno a su compatriota David Morán, como asistente dos tiene a Kathryn Nesbitt de Estados Unidos, así como al hondureño Said Martínez, como cuarto árbitro, conformando así una cuarteta netamente de la Concacaf.

Según relatan medios internacional, Barton considerado como la gran joya arbitral de Centroamérica pasó el filtro de la FIFA y estará disponible para comandar uno de los juegos de cuartos de final del Mundial, lo cuál refleja la enorme calidad del cuscatleco.

Por concacaf se quedan Ivan Barton, de El Salvador, Ismail Elfat de EU y Cesar Ramos de Mexico, suerte para los tres. pic.twitter.com/T37T5DbYHa — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) December 7, 2022

Esto lo convierte como el primer salvadoreño es dirigir partidos de una Copa del Mundo, gracias a que ya estuvo en el Alemania vs Japón, Inglaterra vs Senegal y Brasil vs Suiza. Esto habla bien del silbatero que tiene gafete FIFA desde el 2018.

Una de las decisiones importantes del juego, fue la anulación del gol anotado por Vinicius Jr, por una posición fuera de juego de un compañero. Barton se apoyó con el asistente VAR para anular la jugada y por ende la anotación.

El primer partido en el que estuvo el árbitro de 31 años fue el de Alemania frente a Japón, en el que Barton rompió un récord al convertirse en el central más joven en dirigir en un Mundial de la FIFA.

Los elogios no solo han llegado desde El Salvador. Medios internacionales y periodistas que le dan seguimiento al Mundial han evaluado como destacada su participación por su toma de decisiones y su estricta manera de imponer orden.

Barton estará en la nómina de reservas elegibles para los partidos de cuartos de final que arrancan el viernes 9 de noviembre. FIFA anunciará el juego que le tocaría al silbatero este próximo jueves.