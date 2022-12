Juan Carlos Rojas dejó ver su amor por el club tibaseño

Redacción- El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas dijo a Tigo Sports que cuando le salió la oportunidad de comprar al cuadro morado, no lo dudo en ningún momento ya que su corazón morado lo llevó a adquirir al club tibaseño.

Rojas comentó que el siempre analiza diferentes opciones y desde que lo llamaron para analizar la chance de que él liderara el proceso del Saprissa no lo dudo ni un instante.

Ya que recibió una llamada telefónica donde le ofrecieron comprar al club morado y para el mandatario morado en su momento fue una aútentica locura, pero su amor a los colores morado y blanco inclinaron la balanza para Juan Carlos Rojas.

«Juan Carlos analiza este tipo de opciones, porque no lo llamamos para que él lidere este proceso y así fue; recuerdo que me dijo que era una locura ya que me ofreció comprar al Saprissa y fue una decisión fácil, ya que siempre he sido super saprissista y el tema de los deportes me encanta», afirmó Juan Carlos Rojas a Tigo Sports.

Cuando salió la posibilidad de comprar al Saprissa a Juan Carlos Rojas lo jaló un poco su corazón morado 💜 pic.twitter.com/OwrdGdhWty — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 28, 2022

También, resaltó que fue una decisión fácil, ya que siempre ha sido saprissista y el corazón lo ayudó a decidir a comprar el equipo tibaseño.

Seguidamente, confesó que él siempre ha sido amante a los deportes y cuando tuvo la chance de adquirir al Mounstro, no lo dudo ya que el quiere hacer una gran marca reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

Además, desde su llegada Saprissa llegó a las 37 copas, convirtiéndose en el equipo con más títulos tanto a nivel nacional como centroamericano.