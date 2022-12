Amrabat es de los líderes de Marruecos

Redacción – El aguerrido volante de Marruecos, Sofyan Amrabat, afirma que en la selección marroquí no le tienen ningún tipo de miedo a Francia ni a Mbappé, por eso están enfocados en seguir haciendo historia en el Mundial de Catar 2022.

Amrabat es punto alto en el combinado africano, que es la gran sorpresa de la Copa del Mundo tras haber eliminado a Bélgica en fase de grupos, España en octavos de final y la Portugal de Cristiano Ronaldo en cuartos de final.

Eso habla bien de Marruecos que ha sido la estrella del Mundial, quiénes ya están listos para medirse al poderío de Francia, combinado al que Sofyan cataloga de fantástica por los grandes jugadores que tiene línea por línea.

Desde la óptica del jugador ficha de la Fiorentina de Italia, las semifinales del Mundial serán un partido duro para su nación, pero no imposible. Por ello, el número 4 de los marroquíes reconoce que están confiados en las posibilidades que tienen.

Sofyan Amrabat brindó una entrevista a Diario Marca de España y señala que respetan mucho a Francia, así como a Kyliam Mbappé pero no les tienen miedo alguno.

«Será un partido duro, Francia es una selección fantástica, ganó el último Mundial. Será difícil pero ya hemos jugado contra otros equipos que eran muy buenos. Dentro del equipo estamos muy confiados en nuestras posibilidades, les respetamos muchos y será un buen partido de semifinales, esperamos sacar un buen resultado.

Kyliam es un gran jugador, pero no hay miedo a Mbappé y Francia, que tiene también otros futbolistas muy buenos, no le tenemos miedo a Francia ni Mbappé. Respeto sí, es de los mejores del mundo, pero no nos da miedo», afirmó Amrabat a Diario Marca de España.

El partido entre Marruecos y Francia dará inicio a la 1:00 de la tarde con transmisión a cargo de Teletica Canal 7. El ganador enfrentará a Argentina en la final.