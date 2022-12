Navas recrimina comportamiento de muchos ticos

Redacción – Tras la eliminación de La Sele del Mundial de Catar 2022, Keylor Navas envió un mensaje a los aficionados a la Tricolor al señalar que el costarricense es de momentos y muchas veces no es objetivo a la hora de apoyar a la Selección Nacional.

Navas afirma que muchos juzgarán dependiendo del momento, tal y como pasó ante Alemania, donde muchos ticos se abrazaron y festejaron los dos goles ticos, pero cuando los europeos anotaban se le volvían a «cagar en la madre» a los seleccionados.

Ese comportamiento es repudiado por el arquero del equipo patrio, que agradece a la prensa y fanáticos que siempre los apoyan, pero cuestiona a todos los que solo critican y disparan sin piedad cuando pierden un partido.

Es por ello, que Navas desea que algún día la cultura tica cambie, pero lo ve muy difícil y por eso en charla con Yashin Digital criticó la forma de comportarse de los aficionados, ya que hay muchos que se montaron al barco solo a celebrar y no apoyar.

«La gente va juzgar depende del momento, creo que el costarricense es de momentos y muchas veces no es objetivo, pero creo que en el caso nuestro nos sentimos orgullosos de poder clasificar a Costa Rica a tres mundiales seguidos, no hemos sido solo nosotros, ya que también ha sido trabajo de la Federación y de muchos periodistas que en los momentos difíciles no han apoyado también, mucha gente se monta en el barco después y disfrutan, creo que todos tenemos derechos de disfrutar.

Pero un verdadero aficionado creyente del fútbol y de una selección es el que apoya en los momentos complicados, lamentablemente nuestra cultura es así, ojalá cambiara algún día pero no se puede, nos hacen un gol y los de atrás lo único que hacían era insultarnos, entonces es triste porque después hacemos gol, son los que celebran y se abrazan, además se nos vuelven a cagar en la madre, es la verdad, es triste y suena feo, pero es la realidad que vivimos como futbolista, nosotros no queremos perder, muchas veces la gente no es objetivo y no entiende», afirmó Keylor Navas a Yashin Digital.

Medios internacionales han resaltado el gran nivel de Navas en el Mundial, a pesar de su inactividad en el PSG de Francia demostró que tiene intacta su calidad bajo palos.