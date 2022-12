Fuller calló muchas bocas en el Mundial de Catar

Redacción – El lateral derecho de la Tricolor, Keysher Fuller, le dice a los ticos que en la Tricolor hubo un cambio de actitud, pero lamentablemente no les alcanzó para que Costa Rica clasificara a los octavos de final.

En su llegada al país, muchos familiares de Fuller llegaron a recibir al jugador, que fue punto alto de La Sele en el Mundial de Catar, gracias a su esfuerzo y coraje, que le ayudó para marcar el gol de la victoria de 1-0 de Costa Rica ante Japón.

Esos tres puntos mantuvieron al país con chances de clasificar hasta el último partido de la fase de grupos, consumando así una amarga eliminación que hizo que el cuadro patrio quedara en el puesto 27 de la cita universal.

Keysher Fuller deja claro que en la selección se van a preparar de la mejor forma para sacar la faena en los próximos torneos que disputen, pero ahora solo tienen que trabajar individual y grupalmente en pro del país.

«Si se dijo lo de ser campeones del mundo fue porque solamente no queríamos ir a participar, no se vio reflejado lo que queríamos pero ahora venimos para prepararnos de la mejor forma para lo que viene que es Copa Oro y Liga de Naciones. Ante Japón y Alemania hubo cambio de actitud pero no alcanzó para clasificar, que era lo que queríamos, pero ahora solo queda trabajar individual y grupalmente», afirmó Fuller a Tigo Sports.

En todo Limón están muy orgullosos de Fuller, que con su característica humildad y enorme esfuerzo realizó un trabajo de punto fino en la Copa del Mundo de la FIFA, donde la Tricolor se quedó al margen de los octavos al ser últimos del Grupo E.