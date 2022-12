Argentina ganó su tercer Mundial tras 1978,1986 y 2022

Redacción – Con su número 10 en la espalda y un talento inigualable, Lionel Messi guio a la Selección de Argentina a ganar la Copa del Mundo y tras inmortalizarse en el Estadio Lusail, el astro albiceleste confirma que no se va retirar de su representativo.

Messi fue fundamental para que los argentinos estén viviendo una locura en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Paraná, Avellaneda y el resto del territorio che que se tiraron a a las calles a enaltecer a la «Pulga» y compañía.

A lo largo del Mundial de Catar 2022, el astro se destapó con goles en misma cantidad de juegos, así como haber sido el líder de asistencias de la cita global con tres asistencias y haberse dado el lujo de ser cinco veces MVP.

🗣️ "MIRÁ LO QUE ES, ES HERMOSA. ¿SABÉS CUÁNTO LA VOY A BESAR?" ✍️ Firma: EL CAPITÁN 🎙️ @gastonedul#TyCSportsMundial pic.twitter.com/n4ZvVjKGGm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

Eso le valió al jugador de 35 años ganar el balón de oro al mejor futbolista de Catar 2022, lo cuál inmortaliza aún más al sudamericano, que le dibujó una enorme sonrisa a sus fanáticos, que lo podrán seguir viendo jugando con Argentina.

Cumplir el sueño de su vida: ser campeón del mundo habla de lo extraordinario que es Messi que en charla con TyC Sports confirmó que aún no se va retirar de la selección de Argentina, con la cuál buscará seguir disfrutando más partidos como campeón.

«No, no me voy a retirar de la selección, quiero seguir jugando como campeón del mundo con la camiseta de Argentina. Qué va haber después de esto, Copa América, Mundial, tanto había luchado en mi carrera y se me dio al final de la carrera. Disfruto tanto estar en la Selección. Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo, afirmó Lionel Messi con gran emoción a TyC Sports.

Este cetro coloca al astro argentino como gran favorito para ser elegido como ganador del balón de oro 2023, ya que comandó a su nación a ganar la Copa del Mundo 36 años después, todo esto habla bien de los inmortal que el capitán argentino.