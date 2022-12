Ramírez reside en el cantón de Hojancha, Guanacaste

Redacción – Alejado de la luz pública desde su fracaso al mando de La Sele en Rusia 2018, Óscar «Macho» Ramírez dio una entrevista y afirma que a él le achacan que no hizo un cambio generacional en la Tricolor, cuando en realidad si lo hizo desde su óptica.

Ramírez está alejado de los banquillos desde hace cuatro años, cuando decidió marcharse a una finca que en Hojancha, Guanacaste, donde se dedica al cultivo de cítricos y que lo mantiene 100% ocupado, pero su pasión por el fútbol se mantiene muy fuerte.

El «Machillo» recuerda como en su momento lo crucificaron por darle minutos a veteranos en el equipo de los ticos, cuando en realidad lo que hacía era seguir los pasos de naciones como Italia y Brasil que usan a sus generaciones en varios mundiales.

Para el timonel que ganó cinco títulos al mando de Alajuelense y que llevó a la Tricolor a la Copa del Mundo del 2018, el trabajo se le facilita a los seleccionadores cuando se echa manos de jugadores que conocen la forma de trabajar y que ya tienen rodaje.

Por ello, considera que no se puede hacer un cambio tan brusco como muchos ticos quieren, por eso en el podcast «Peloteando» liderado por Pamela Muñoz recordó que hay personas que lo culpan a él de no hacer un cambio generacional adecuado en La Sele.

«Es un tema interesante, a mí me achacan que yo no hice cambio generacional en la selección, yo de lo que tengo conocimiento es que las grandes selecciones que han podido ser campeonas del mundo, por ejemplo Italia y Brasil, hay generaciones que deben jugar uno, dos o hasta tres mundiales para ser campeonas. Lo que pasa es que un entrenador teniendo la misma gente, el trabajo se le facilita mucho.

Un muchacho que llegue nuevo es más fácil meterlo. Pero de estar cambiando y meter casi que los once nuevos, es como cortar tiempos y entonces, yo me pongo a pensar que cuatro o cinco que podamos cambiar, por ejemplo tenía a Francisco Calvo, David Guzmán, Kendall Waston, Johan Venegas, Rónald Matarrita, varios fueron titulares en el Mundial de Catar, que raro me hablan que no hice cambio generacional pero si lo pude hacer, es bueno que se cambien un 30% o 40% del grupo es bueno, pero aquí creen que hay que quitar a todos y meter a otros, pero no es así», afirmó Óscar Ramírez en el Podcast Peloteando de la periodista Pamela Muñoz.