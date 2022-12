Ramírez es el técnico más ganador en la historia del León

Redacción – No hay dudas que Óscar «Macho» Ramírez es una leyenda de Alajuelense, al ser el entrenador más ganador en la historia rojinegra, por eso deja claro que él sabe lo que se debe hacer en el León para salir de la crisis de títulos del club.

Ramírez es una voz autorizada para hablar del Equipo de su Gente, ya que del 2010 al 2013 se dio el lujo de ganar cinco títulos comandando a La Liga, por lo que el estratega que actualmente reside en Hojancha, Guanacaste, conoce al club desde sus cimientos.

Los liguistas le guardan un tremendo respeto al estratega de 57 años, que está retirado de los banquillos desde el fracaso con La Sele en Rusia 2018, pero eso sí, reconoce que a veces le dan ganas de regresar a comandar un equipo.

Durante su etapa con La Liga, Ramírez tuvo que lidiar con una sequía de cinco años del León, pero gracias al gran grupo que logró conformar le dio una época dorada a los manudos. «Machillo» dice que un título como rojinegro vale doble por lo mucho que cuesta.

Óscar Ramírez habló su querido Alajuelense y dio la fórmula que deben saber los jugadores del actual plantel si quieren salir de la crisis que vive el club, que en los últimos 18 torneos solo han ganado una copa generando malestar en su fiel afición en el país.

«Yo pudo hablar de lo que estuve antes, yo me encontré un grupo de muchachos con hambre, que tenían cinco años sin ganar nada y me tocó lidiar con algo muy duro y me tocó lidiarlo, entonces por lo menos ese deseo de ser campeón y parte de mi vida, 12 años en Alajuela y conozco lo que hay que hacer en Alajuela para salir de una crisis y es algo muy difícil, porque tienes que lidiar con muchos factores que van en contra, que no los tienen los otros clubes, Alajuela un título vale por dos de otros equipos.

Salir de una crisis en Alajuela es bien complejo y como están ahora, se necesita mucho del jugador y ese amor por la institución, saber que si se pierde sufre la familia y saber que sigue la mofa, entonces hay que enojarse y tenemos esa parte de sacar el ADN propio del liguista, falta un click y se necesita un camerino fuerte», afirmó Óscar Ramírez al podcast Peloteando liderado por la periodista Pamela Múñoz.

La afición eriza anhela con ver de vuelta algún día en La Liga a Óscar Ramírez, que mantiene su característica humildad y conocimientos intactos como timonel.