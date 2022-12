Timonel conoce a la perfección Alajuelense

Redacción – Óscar «Macho» Ramírez se da el lujo de ser el técnico más ganador en la historia de Alajuelense, club al que sigue de cerca y por eso señala que ha notado que cuando el equipo está mal, los personeros del club callan lo cuál cree incorrecto.

El entrenador de 57 años se mantiene alejado de los banquillos desde su fracaso al mando de La Sele en Rusia 2018, pero aún así, es siempre recordado por los manudos, que le agradecen los cinco títulos ganados con La Liga.

Para el timonel la diferencia entre Alajuela y Saprissa, es que en los morados la prensa deportiva alza mucho y los jugadores se lo creen, mientras que para los erizos es mucho más difícil salir adelante por la complicado que es.

Óscar Ramírez reapareció a luz pública en el podcast «Peloteando» liderado por la periodista Pamela Muñoz, donde el timonel pide a los miembros del León rebeldía para poder espantar todos los fantasmas que atormentan al León.

«Es más favorable, en Saprissa la prensa alza mucho y el jugador cree en eso, el liguista si le cuesta salir más de una crisis, yo tengo mi criterio y lo que pasa que mejor me lo guardo, me parece que falta ese click, en Alajuela he notado que el equipo está mal y todo mundo calla, en Saprissa la cosa no está y la gente está apoyando, uno como jugador tras de que no tienes confianza, la afición también como que se da ese clima y eso atrae, cuando pasa desgraciadamente refuerza una cosa que está ahí.

Entonces hay que tener rebeldía y esa es la parte que hay que saber como llegar ahí para estar en la parte de como revertir eso, muchas veces lo que se necesita es un camerino muy fuerte y gente que sepa que es así, que hay maneras para salir de eso, partes que cada quién o cada técnico debe saber como hacer para salir adelante», afirmó Óscar Ramírez al podcast «Peloteando» liderado por la periodista Pamela Muñoz.

Entre otras gestas conseguidas por Ramírez destaca haber guiado al León a una histórica victoria de 1-0 ante el poderoso Club América de México en el mítico Estadio Azteca. Así como otros momentos épicos en el liguismo.