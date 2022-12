Brumosos están ilusionados por el gran momento que viven

Redacción – El delantero cubano brumos, Marcel Hernández, dice que el actual plantel del Cartaginés está rompiendo mitos al ganar dos copas en el 2022, ya que ganaron el Clausura 2022 en el primer semestre y en el cierre de año el título de Copa.

Por primera vez en su historia, los de la Vieja Metrópoli ganando dos cetros en un año, lo cuál tiene muy felices a todos los fanáticos de la institución más longeva del país, que volvió a ver campeón a su club de un certamen de primera división tras 81 años.

Mientras, que en el Torneo de Copa ganaron su quinto de la historia, por lo que la felicidad e ilusión de los seguidores es total, ya que para ellos no era usual gritar «Cartaginés campeón», por eso Hernández resalta lo hecho por la actual nómina.

Marcel Hernández habló con FUTV y resalta que todos los jugadores que han pasado por Cartaginés han dejado su huella, pero si es consciente de el actual equipo está en las páginas doradas de la historia del club, gracias a las gestas conseguidas.

«Todos los jugadores que han pasado por acá han dejado una huella, nosotros no seremos más o menos que los que han estado antes en esta institución, todos la han sabido representar y nosotros nos tocó vivir un momento dulce, de mucho compromiso y batalla, supimos sufrir, estamos viviendo algo único para muchos aficionados que no habían visto al Cartaginés ser campeón, entonces estamos entrando en páginas doradas que para nadie es un secreto, que Cartaginés no tiene muchos campeonatos pero estamos viviendo una época o una era rompiendo mitos, paradigmas de cosas que no se podían, este grupo lo está haciendo con compromiso a la institución, estamos poniendo al Cartaginés donde merece estar», afirmó Marcel Hernández.

Muchos brumosos esperan que Marcel se quede en la institución mucho tiempo, por lo que en las próximas semanas se podría saber si el isleño se queda o se va del equipo donde ya es ídolo, gracias a su enorme entrega por la camiseta.