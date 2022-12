Redacción – Marruecos clasifica a octavos de final tras vencer 1-2 a una Canadá que se va del Mundial de Catar 2022 sin puntos colocándose en el fondo del Grupo F.

Una Canadá sin motivación tras quedar fuera desde la segunda fecha dejó mucho que desear ante Marruecos, que salió con la inspiración al tope en busca de colarse entre las mejores 16 selecciones del Mundial de Catar 2022.

Marruecos presionó a los norteamericanos de gran forma y apenas al minuto 4, Hakim Ziyech aprovechó un mal despeje de Milan Borjan para firmar el ¡GOOOOOL! del 0-1 de los africanos, que vieron como sus fanáticos celebraron con todo.

The opportunity was a gift but Ziyech still had to hold his nerve 🇲🇦🧊 pic.twitter.com/5Uy368st8W

