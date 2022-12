Manudos desean ver a Mathías en la cantera rojinegra

Redacción – El hijo mayor del Capi, Mathías Ruiz, afirma que sueña con ser jugador profesional y llegar al Real Madrid, por lo que espera seguir creciendo en el deporte rey para poder seguir los pasos de su papá.

Mathías se robó el show en la emotiva despedida de su padre, que cumplió el deseo de compartir cancha con su hijo de 15 años, quién demostró una enorme calidad en el «AD10S» del número 10, que celebró el tanto de su retoño por todo lo alto.

Con movimientos similares a su papá y una gran humildad, el mayor de los hijos del Capi pinta para brillar en los terrenos de juego en un futuro cercano, por eso muchos liguistas esperan ver al joven en la cantera rojinegra.

Actualmente, Mathías está en un proceso de formación y forma parte de la Academia de Fútbol Consultants Desamparados, donde pule sus cualidades con la pelota. En el juego ante el FC Twente demostró que tiene un futuro prometedor en el deporte.

Con una enorme ilusión, Mathías Ruiz habló con la prensa deportiva y reconoce que solo aprovechó la oportunidad de jugar en la despedida de su padre.

«Puede ser que vista la camiseta de La Liga aún no tengo respuesta pero puede ser. Agradecido con la afición de La Liga que siempre me ha apoyado, me dieron una oportunidad y la aproveché, siempre hay que dar el 100% y es lo que siempre me han enseñado, por dicha me puede desenvolver y me fue bien. Sueño con ser jugador y llegar al Real Madrid«, afirmó Mathías Ruiz con una gran emoción.