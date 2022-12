Navas anhela con seguir destacando con la Tricolor

Redacción – El arquero de la Tricolor, Keylor Navas, no ve cerca su retiro de La Sele y dice que es un honor representar al país vistiendo la camiseta roja de los ticos.

Navas cumplirá 36 años el próximo 15 de diciembre, pero pese a su edad aún cree que puede aportarle mucho al cuadro patrio bajo los tres palos, por lo que reconoce sin ningún temor que está contento y se siente bien para seguir jugando en la Tricolor.

Muchos ticos pensaban que Catar 2022 iba ser el último gran baile del arquero con la Selección Nacional, pero eso no será así, ya que el mismo no descarta su presencia en la ruta hacia el Mundial del 2026, por lo que verá que depara el futuro.

Pese haber recibido 11 goles en la justa que se realiza en suelo catarí, Navas sacó a relucir sus grandes reflejos realizando tapadas increíbles, que le han valido grandes elogios de la prensa internacional que resalta la impecable labor del halcón tico.

Keylor Navas dio la cara tras la eliminación de La Sele y afirma que aún se siente en capacidad, por lo que todavía no ver cercano su adiós del cuadro patrio, al que ya ha defendido en tres Copas del Mundo, así como ya sumar más de 100 juegos Clase A.

«Creo que estoy bien y me siento contento, vamos a ver que repara el futuro y solo Dios lo sabe, siempre he estado ganas de estar en la selección y tener ese privilegio de representar al país, llevar la bandera de Costa Rica a todos los lugares donde voy y entonces yo estoy contento, ya veremos que pasa en el futuro, pero obviamente lo vamos a pensar bien (un cuarto mundial), me siento con capacidad y bien, vamos a ir paso a paso, no es el momento de decir si me voy o me quedo, estoy al 100% y disfruto estar en la selección», afirmó Navas a Deportivas Columbia.

La Tricolor se despidió del Mundial de Catar en la fase de grupos, luego de que quedaran en la última posición del Grupo E con 3 puntos en misma cantidad de fechas.