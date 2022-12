Fanáticos han cuestionado actitud del federativo

Redacción – «No pasó de Centroamérica», fue el argumento de Rodolfo Villalobos ante las constantes críticas de Rolando Fonseca «decapitando» a Bryan Ruiz, que en Catar 2022 se despidió oficialmente del fútbol profesional.

Villalobos está cansado que el «Amigo del Gol» cuestione al Capi, al cuál el goleador histórico de La Sele despedaza cada vez que tiene oportunidad. Una de las quejas del recordado número 7 fue que Ruiz no merecía ir al Mundial de Catar por su pobre nivel.

Eso no cayó nada bien en el directivo de la federación, que a pesar de que no dijo nombres se sabe que su dardo va para Fonseca, que en los últimos días participó en programas de ESPN tirándole sin piedad al número 10 de la Tricolor.

Es por ello, que Villalobos afirma que una persona no puede hablar de otra si es menos, dando a entender que Fonseca no está a la altura del Capi, ya que no pasó de Centroamérica, mientras que Ruiz jugó en Países Bajos, Inglaterra, Brasil y otros países.

En entrevista con Deportivas Columbia, Rodolfo Villalobos no se guardó nada y le tiró con todo a Fonseca, quién completamente indignado al federativo por sus críticas.

«Aunque hay muchos exjugadores que lo han tratado de decapitar, muchos que se llenan la boca en un micrófono criticándolo y señalándolo, pero no pasó de Centroamérica (Fonseca), Bryan hizo una carrera en Holanda donde fue campeón, Inglaterra, Brasil y si usted es menos que alguien, no tiene derecho a criticarlo, menos en la forma despiadada que lo ha hecho, creo que Bryan merece respeto y agradecimiento porque le dio a este país 17 años de liderazgo, fútbol, resultado y ¿Cuántos jugadores que agarran un micrófono y lo despedazan puede decir que tienen tres mundiales consecutivos?, si usted es menos no puede hablar de alguien que es más», afirmó Rodolfo Villalobos a Deportivas Columbia.

No hay dudas que el comportamiento de Villalobos es repudiable, ya que le faltó el respeto a una de las grandes glorias de la Tricolor, que tiene amplia autoridad para cuestionar o denunciar todo lo malo que se ha hecho en el equipo de los ticos.