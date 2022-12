Torres se molestó por lo sucedido en el torneo copero

Redacción – El capitán del Monstruo, Mariano Torres, reconoce que en el Deportivo Saprissa se van bronca y tristeza, luego del fracaso morado en el Torneo de Copa 2022 donde quedaron fuera a manos del Cartaginés en las semifinales.

Los morados se despidieron del certamen ante los de la Vieja Metrópoli, que se dejó la clasificación con un global de 4-1 a su favor propinándole un gran dolor al cuadro más ganador del país, que vio caer su ilusión de un doblete en el semestre.

Uno de las más disgustados por la eliminación del Rey de Copas fue Torres, que es uno de los líderes del Saprissa, por eso señala que no estuvieron 100% concentrados en la serie ante los brumosos y por eso terminaron pagando con la eliminación.

Mariano Torres afirma que en el Saprissa no pueden ni siquiera pestañear ante los rivales y por eso le dio mucha bronca lo sucedido ante los blanquiazules.

«Primero dolor y tristeza, nos vamos con bronca porque tenía ilusión de jugar una final y no se nos dio, después en el partido de ida hemos tenido situaciones de gol y Kevin Briceño fue la figura. Tristes porque pensábamos jugar una final y no lo logramos, en estos juegos ante Cartago no estuvimos concentrado y es lo que da bronca, tenemos que pensar que cada partido con esta camiseta hay que dar el 100% y no podemos ni siquiera pestañear porque los rivales están esperando alguna para meternos un gol y tenemos que aprender de todo esto», afirmó Mariano Torres.

Ahora en la final del Torneo de Copa se verán las caras el Club Sport Cartaginés vs Club Sport Herediano. La ida será en el Coyella Fonseca este próximo 15 de diciembre y la vuelta será en el Fello Meza el 21 de diciembre.